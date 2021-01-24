Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'de 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Malatya'da oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadele Galatasaray, 88. dakikada bulduğu golle 3 puana ulaştı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Ryan Babel kaydetti. Kötü zeminde zaman zaman zorlanan Galatasaray, son vuruşlarda da sıkıntılar yaşadı. Ancak Ryan Babel attığı golle, sarı-kırmızılılara kritik bir galibiyet getirdi.



Deplasmanda iki maç sonra kazanan Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Ligde iki maç sonra kaybeden Yeni Malatyaspor 27 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak.







YENİ MALATYASPOR 0-1 GALATASARAY



STAT: Yeni Malatya



HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam



YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Acquah (Dk. 78 Zeki) Umut (Dk. 90 Lukoki), Wallace, Hadebe, Semih, Hafes, Youssuf, İssam (Dk. 90 Doğukan), Kubilay (Dk. 46 Tetteh), Adem (Dk. 78 Ahmed)



GALATASARAY: Muslera - Taylan, Babel, Belhanda (Dk. 73 Sekidika), Martin Linnes, Donk, Emre Akbaba (Dk. 84 Ömer Bayram), Saracchi (Dk. 84 Luyındama), Marcos, Arda (Dk. 73 Kerem), Feghouli (Dk. 25 Emre Kılınç)



GOL: Dk. 87 Babel (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Tetteh, İssami Ahmed (Yeni Malatyaspor) - Taylan, Babel (Galatasaray)