Galatasaray Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

1'Maç başladı

7' Cicaldau ceza sahası dışında kaleye uzak noktadan şansını denedi. Top üstten dışarı çıktı.

7' Savunma arkasına sarkan Lazzari sağ kanattan ceza alanına girerken Muslera kalesini terk etti ve Lazzari'yi kayarak durdurdu. Muslera, Lazzari'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Fernando Muslera

12' GOLE YAKLAŞTIK! Ceza sahasına Kerem'in pasıylatopla buluşan Halil vücut çalımıyla rakibini geçip şutunu attı, kaleci topu az farkla kornere çeldi!

12' Filipe Anderson sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topa sahip olan Nelson topu kornere

24' DİREKTEN DÖNDÜ! Kerem'in ceza alanına gönderdiği topa sağ çaprazdan Morutan gelişine çok sert vurdu, kaleciyi geçen top üst direkten çizginin önüne düştü.

26' Kerem sol kanattan ceza sahasına girdi. Kerem pasını aktaracakken savunma ayak koydu ve top kornere çıktı.

32' Paslaşarak ceza alanına giren van Aanholt pasını kale önüne aktardı. Savunma ayak koydu ve topu kornere gönderdi.

43' Bu dakikalarda oyun orta sahaya sıkışmış durumda. Her iki takımda atak geliştirmekte zorlanıyor.

43' Akpro, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Jean-Daniel Akpa Akpro

45'İlk yarı sona erdi

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

51' GOLE YAKLAŞTIK! Lazio savunmada pas yaparken bir anda topu kapan Kerem Aktürkoğlu hızla ceza sahasına girdi. Kerem, topu ayağından aşınca savunma topu uzaklaştırdı.

56' Lazio'da Muriqi - İmmobile değişikliği yapıldı.Ciro Immobile - Vedat Muriqi

56' Savic, Akpro yerine oyuna girdi.Jean-Daniel Akpa Akpro - Sergej Milinković-Savić

58' Luis Alberto ceza yayının dışından şansını denedi. Muslera zor pozisyonda topu kornere çeldi.

61' Çalımlarla ceza sahasına sokulan Morutan pasını Kerem'e aktardı. Kerem ceza alanının içinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

66' GOOOOOOOOOL! Morutan'ın sağ kanattan ortasında Lazzari'nin ters vuruşunda top Lazio kalesine yöneldi. Kaleci Strakosha topa müdahale etmek isterken topu kendi kalesine gönderdi.Gol (KK) - Thomas Strakosha

72' Ceza yayının önünde topla buluşan Cicaldau hiç beklemeden şutunu çekti. Kaleci son andan topa müdahale etti ve kornere çeldi.

78' Emre Kılınç, Taylan'ın yerine oyuna girdi.Taylan Antalyali - Emre Kilinc

78' Kerem oyundan çıktı. Kerem'in yerine Babel oyuna dahil oldu.Kerem Aktürkoglu - Ryan Babel

84' Lazio'da Cataldi, Leiva'nın yerine oyuna girdi.Lucas Leiva - Danilo Cataldi

86' Maçın etkili isimlerinden Morutan yerini Feghouli'ye bıraktı.Olimpiu Morutan - Sofiane Feghouli

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GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

LAZIO: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.