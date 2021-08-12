Galatasaray Avrupa’da yoluna devam ediyor!
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. Ön eleme turunda İskoçya’nın St. Johnstone ekibiyle karşı karşıya geldi. İlk maçta İstanbul’da rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, tur için İskoçya’da St. Johnstone’u mağlup etmek zorundaydı. Maçın ilk yarısında Diagne’nin golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, İsmail Çipe’nin hatasıyla yenen golde ilk yarının 1-1 bitmesine engel olamadı. İkinci yarıda ise oyunun kontrolünü tamamıyla ele alan temsilcimiz, Kerem, Feghouli ve Emre Kılınç'ın golleriyle 4-2 kazandı. Genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 3. Ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla eşleşmişti. İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta turu almasını bildi.
Maçın ilk yarım saatinde rakibine üstünlüğünü kuran Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Diagne ile 1-0 öne geçti. Ancak St. Johnstone takımı, Galatasaray'ın golüne çabuk karşılık verdi.
İskoç ekibi, ilk yarıda yaşanan korner pozisyonunda İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığı golle maçta dengeyi sağladı.
İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın, ikinci yarısında maçın kontrolünün tamamıyla eline alan Galatasaray, 64'de Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle yeniden öne geçti.
2. golün hemen ardından ise yine Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı asistte Sofiane Feghouli, takımının 3. golünü attı. Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'da oynanan ilk maçta da Diagne'nin tek golünde asisti yapan isimdi. Maçın son saniyelerinde ise bu kez Emre Kılınç sahneye çıktı.
Galatasaray, iki maçın ardından toplamda 5-3'lük bir galibiyet elde ederek play-off turuna yükselmeyi başardı. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers olacak.
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