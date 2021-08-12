Galatasaray Avrupa’da yoluna devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 3. Ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla eşleşmişti. İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta turu almasını bildi.

Maçın ilk yarım saatinde rakibine üstünlüğünü kuran Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Diagne ile 1-0 öne geçti. Ancak St. Johnstone takımı, Galatasaray'ın golüne çabuk karşılık verdi.

İskoç ekibi, ilk yarıda yaşanan korner pozisyonunda İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığı golle maçta dengeyi sağladı.

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın, ikinci yarısında maçın kontrolünün tamamıyla eline alan Galatasaray, 64'de Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle yeniden öne geçti.

2. golün hemen ardından ise yine Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı asistte Sofiane Feghouli, takımının 3. golünü attı. Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'da oynanan ilk maçta da Diagne'nin tek golünde asisti yapan isimdi. Maçın son saniyelerinde ise bu kez Emre Kılınç sahneye çıktı.

Galatasaray, iki maçın ardından toplamda 5-3'lük bir galibiyet elde ederek play-off turuna yükselmeyi başardı. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers olacak.