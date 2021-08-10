Galatasaray'da Diagne'den ayrılık kararı

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne'nin, İtalya ve İngiltere'den gelen teklifleri değerlendirmek için takımdan ayrılmayı istediği öğrenildi.

SPOR 10.08.2021, 10:43
Galatasaray'da Diagne'den ayrılık kararı

Galatasaray’da ‘gitsin mi kalsın mı’ tartışması yapılan Mbaye Diagne, yeni sezona yönelik düşüncesini hem teknik direktör Fatih Terim hem de takım arkadaşlarına açıkladı.

Senegalli futbolcu, İtalya ve İngiltere’den teklifler var. Bunları değerlendirme düşüncesindeyim. Uygun şartlar oluştuğunda gitmek istiyorum.” dedi.

Diagne’nin bonservisi için Cagliari Kulübü 2 milyon euroluk bir teklif getirirken, Galatasaray’ın bu oyuncudan 4 milyon euro gelir beklediği öğrenildi.

"TAKIMDAN AYRILACAĞIM"

Hürriyet'in haberine göre; Diagne’nin kesin olarak “Takımdan ayrılacağım” demesinin ardından sarı- kırmızılılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için girişimlerini sıklaştırdı.

#Diagne #Galatasaray #İtalya #İngiltere #AksuTV #AksuTVHaber
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