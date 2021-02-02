Galatasaray'dan derbi öncesi gövde gösterisi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.



Başakşehir'de Giuliano, 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, 45. dakikada Ryan Donk'un asisti ve Henry Onyekuru'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Ryan Donk, 64. dakikada kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammet, 90+2. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu belirledi.



Bu sonucun ardından Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı.



Galatasaray, bir sonraki lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.







GALATASARAY 3-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan



GALATASARAY: Muslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda (Dk. 46 Belhanda), Etebo (Dk. 46 Mostafa Mohamed), Onyekuru (Dk. 90+1 Ömer), Emre Kılınç (Dk. 90+1 Halil), Babel (Dk. 85 Kerem)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Ömer Ali (Dk. 85 Muhammed), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike (Dk. 88 Ndayishimiye), Mahmut (Dk. 69 Tolga), Deniz, Giuliano (Dk. 69 Ba), Gulbrandsen (Dk. 69 Fernandes), Crivelli



GOLLER: Dk. 45 Onyekuru, Dk. 65 Donk, Dk. 90+2 Mostafa Mohamed (P) (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Marcao (Galatasaray) - Crivelli, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)