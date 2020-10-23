Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tüzük gereği seçime gitmeleri gerektiği yönünde yapılan eleştirilere yanıt verdi ve pandemi nedeniyle seçim yapamadıklarını kaydetti.

Seçim yapmak için Dernekler Masası'na yazı yazdıklarını kaydeden başkan, "Biz seçim yapmak istedik. Dernekler Masası'ndan yazı geldi, geniş katılımlı sivil toplum örgütlerinin genel kurullarına 1 Aralık tarihine kadar izin verilmiyor, 1 Aralık tarihine kadar beklemeniz gerek deniyor. Bize bahane gösteriyoruz gibi söylediler, bu da bizi yaralıyor, bugün cevap geldi. " dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"3 gündür camiamız ve spor dünyası, benim hiç konuşmadığım şeyler hakkında konuşuyor. Kimseden ben bir şey beklemem, dilenmem, karakterim öyledir. Hanımı bile hastayken yanıma sokmam, yapım böyle. Demek vücudum tepki veriyor ki olmayan beynimde tümör çıkartıyor. Destek yazdılar, akıllar verildi. Bana yöneticilik öğrettiler, sağolsunlar benim mesleğim yöneticilik. Ben pot kırabilirim, anlaşılmayan potlarım meşhur. Bazı şeyleri açık açık anlatmak gerekiyor."

"BİZİ TRANSFER YARIŞINA SOKTULAR"

"Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye."

"FALCAO ÇOK KARAKTERLİ"

"Falcao ile ilgili, Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan biri Falcao'dur ve bizde oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptı, tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği kutsaldır, taraftarın olmadığı bir Galatasaray yoktur."

"TARAFTARSIZ ZORLANDIK"

"Taraftar olmayınca pandemide nasıl zorluklar yaşadığımız meydanda. Demek ki sadece takım, teknik heyet değil, taraftar da gerekiyor. Şu anda da geçerli bu. İnşallah Sağlık Bakanımız ve sayın Cumhurbaşkanımız buna çözüm bulacak ve yüzde 30 taraftarı alacağız. Türk halkının rahatlama ve kendine gelme aracı olan futbolu seyirciye açacağız."



"FALCAO EN BÜYÜK İNDİMİ YAPTI"

"Falcao da açılacak, Türkiye'deki futbola, yorumlara alışacak ve indirimde de sağ olsun tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. İronik söylenmiş olabilir ama asla Falcao'ya yanlış bir şey söylenmedi."

"DİVAN'DA HAKARETLER EDİLDİ"

"Sağlığım nedeniyle, üst üste ameliyatlar geçiren tek vakayım. Ayakta nasıl durduğumu da bir gün anlatacağım. Divan toplantılarına katılamadım ama yönetim temsil edildi. Yönetimim bu temsilde düzenli hakaret işitti. Çok üzüldüm. Devamlı ve düzenli olarak, çok ağır hakaretler kullanıldı ve Divan başkanı da bunu teşvik etti. Bizim lehimize olanı da susturmaya çalıştı. Olabilir, bunu da çekmek varmış dedik, sesimizi çıkarmadık."

