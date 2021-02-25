Galatasaray'ın Salih Uçan'a önerdiği sözleşme ortaya çıktı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Salih Uçan ile tekrar görüşen Sarı-Kırmızılı yönetim ilk yıl için 10 milyon lira kontrat önerdi.
Sezon sonunda Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'a, Galatasaray'ın yakın ilgisi devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci kez aynı konuda talepte bulunması üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni bir teklif daha yaptı.
El sıkıştılar
Alanyaspor'da sezonluk 600 bin Euro'ya (yaklaşık 5 milyon TL) oynayan Salih Uçan’a ilk senesi için 10 milyon TL civarında bir teklif yapıldığı, bunun içerisine imza parasının da dahil edildiği, ikinci sezondan itibaren de bu paranın düşürüleceği, sonraki sezonlarda ise artarak devam edeceği öğrenildi. Tarafların bu protokol üzerinden el sıkıştığı, ancak resmi bir anlaşma yapılmadığı da gelen haberler arasında.
Terim faktörü devrede
Salih'le Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Avrupa'dan kulüplerin de ilgilendiği, ancak elindeki yerli yıldızları yeniden parlatan Fatih Terim faktörünün bu transferde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.
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