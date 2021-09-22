Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 3-0 mağlup oldu
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.
SPOR 22.09.2021, 22:45 22.09.2021, 22:48
THIAM HARİKA OYNADI
Kayserispor, 39. dakikada Mame Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İki golde de asisti yapan isim Bernard Mensah oldu.
Kayserispor'da Mame Thiam, 53. dakikada penaltı vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.
KAYSERİSPOR İÇİN TARİHİ BİR GÜN
Daha önce Galatasaray'a karşı evinde oynadığı 16 lig maçını da kazanamayan Kayserispor, ilk kez kazandı. Kayserispor ayrıca Galatasaray'a karşı evinde ilk kez 3 gol attı. Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltti.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 10 puan kaybeden ve son 2 maçında mağlup olan Galatasaray, 8 puanda kaldı.
Kayserispor, bir sonraki lig maçında Giresunspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
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