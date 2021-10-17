Galatasaray, Konyaspor'u tek golle mağlup etti

GALATASARAY 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

İkinci yarıya Konyaspor daha baskılı başladı.

Yeşil-beyazlı ekip ikinci yarıda çok tehlikeli pozisyonlar üretti ancak bu pozisyonları gole çeviremedi.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, namağlup Konyaspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı ve 3 puanın sahibi oldu.