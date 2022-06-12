Galatasaray Kulübünde 2. Dursun Özbek dönemi

Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek başkanlığa seçildi.

Galatasaray Lisesi'nde 2 adaylı gerçekleştirilen genel kurulda 24 sandığın da sayım işlemi sona erdi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 23. sandıkta 155, son sandıkta 116 oy aldı. Eşref Hamamcıoğlu'na ise 23. sandıkta 59, son sandıkta ise 85 oy çıktı.

Beyaz listelerdeki oyların tasnifiyle 2 bin 208 oya ulaşan Özbek, başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2 bin 73 oy aldı.

Özbek, 2 yıl görev yapacak

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 2 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

2023'teki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

24 sandığın 14'ünde önde

Dursun Özbek, seçimdeki 24 sandığın 14'ünü önde kapattı.

Uzun süre rakibini takip eden Özbek, 14. sandıktan sonra yaptığı atakla farkı kapatarak öne geçti. Son 11 sandığın 10'unda Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Özbek, toplamda da 14 sandıkta üstünlük kurdu.

Bir sandığın beraberlikle tamamlandığı seçimde 9 sandıkta da Hamamcıoğlu'na daha fazla oy çıktı.

Hamamcıoğlu yine son sandıklarda kaybetti

Galatasaray Kulübünde geçen yıl yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığı son sandıklarda kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu yıl da benzer bir durum yaşadı.

Geçen yıl 5 adayın yarıştığı 30 sandıklı kongrede uzun süre rakiplerinin önünde yer alan Hamamcıoğlu, 28. sandıkta Burak Elmas'a geçilerek 40 oy farkla seçimi kaybetmişti.

Hamamcıoğlu, 24 sandıklı bu yılki seçimde ise 22. sandıkta Dursun Özbek'e geçildi ve seçimi kaybetti.

Galatasaray'ta 2. Dursun Özbek dönemi

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.

Dursun Özbek'ten birlik mesajı

Dursun Özbek, sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpte bir demokrasi şöleni yaşandığını dile getiren Özbek, "Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve tüm aileme teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray'a sevgi iklimi getirmek istediklerini anlatarak, "Yarın bambaşka bir gün. Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından yönetimde birlikte çalışacağı isimleri sahneye çağırdı. Özbek ve ekibi, seçim zaferini kendilerini destekleyen üyelerle kutladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Özbek'e tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.

Meclis Başkanı Şentop, Galatasaray Spor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Özbek ile telefonda görüştü.

Şentop, görüşmede, Özbek ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.

Bakan Kasapoğlu ve TFF, Dursun Özbek'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Kulübünün bugün yapılan genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.