Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin avro bedelle El-Nassr Kulübüne verdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque için El-Nassr Saudi Club ile net 1 milyon 430 bin avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan ve 2 sezon forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu, 57 resmi karşılaşmada Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

Bu arada Galatasaray'ın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında da "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde El-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasaray'ımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Maicon sarı-kırmızılı ekibe veda etti

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Nassr Kulübüne transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

Maicon, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı. Sizleri çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.