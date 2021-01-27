Galatasaray'a Mostafa Mohamed büyük müjdesi

Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Mısırlı Mostafa Mohamed'in transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Mısır gazetesi El Watan'ın haberine göre, Zamalek ciddi bir finansal kriz içerisinde. Mohamed için St. Etienne ile yapılan son görüşmenin olumsuz geçmesinin ardından, Galatasaray'ın yeni bir teklifle kapıyı çalması, kulüp açısından bir fırsat olarak görülüyor. Kulüp yöneticilerinden Ibrahim Abdallah, Galatasaray'la yaptıkları görüşmeye, sonradan bir menajerin dahil olması nedeniyle 1 haftalık kriz yaşandığını, ancak tekrar iletişim kurduklarında bu sorunun ortadan kalktığını belirtti. Abdallah, "Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının maaşları 10 aydır ödenemiyor. Çok acil 1.2 milyon Euro'ya ihtiyacımız var" dedi.

'Mısır'ın en iyi forveti'

Zamalek yöneticisi aynı zamanda Mostafa Mohamed'in Mısır'ın en iyi forveti ve en iyi oyuncusu olduğunu belirterek, "Ona çok değer veriyoruz ve düşündüğümüz rakamın altında bir transfer olmasına izin vermeyeceğiz. Mohamed aynı zamanda çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Açıkçası Galatasaray'dan yeni teklif gelince şaşırdık. Onun ayrılmasına karşı değiliz. Yurt dışına transfer olma isteğinin önünde durmuyoruz. Ancak bu kulüp, St. Etienne olmayacak" ifadelerini kullandı.

Toplamda 8 milyon Dolar

Haberde ayrıca Galatasaray'ın 1.5 sezonluk kiralama için 2 milyon Dolar önerdiği, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere, 6 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunun da sözleşmeye ekleneceği belirtildi. Hatta tarafların artık 2 milyon Dolar'lık ücretin ödeme takvimini görüştüğü ve herhangi bir anlaşmazlık kalmadığı bilgisine yer verildi. Galatasaray'ın Mohamed ile el sıkışmasının ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor.