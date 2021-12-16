Galatasaray’da Rezan Epözdemir istifa etti

Fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldığını belirten Rezan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cuma sabah 11.00’de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur” ifadelerini kullandı.