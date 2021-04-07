Galibiyet hasreti 5 maça çıktı!
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 32’nci haftasında Afjet Afyonspor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekip Afjet Afyonspor’un 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 32’nci hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Ligin başarılı ekiplerinden Afjet Afyonspor’a konuk olan Kahramanmaraşspor, rakibine 4-1’lik skorla mağlup olarak üst üste 5’nci karşılaşmasından da sahadan yenilgi ile ayrıldı.
Ligde 8 maçtır yenilmeyen Afjet Afyonspor’a galibiyeti getiren golleri 9’ncu ve 50’nci dakikalarda Erhan Şentürk, 62’nci dakikada Aykut Uluç ve 82’nci dakikada Cihan Özkara kaydetti. Kahramanmaraşspor’un golleri ise 90’ncı dakikada penaltıdan Burak Göksel ve 90+5'te Okan Yıldız'dan (K.K) geldi. Ev sahibi ekip, aldığı bu önemli galibiyetle puanını 53’e yükseltti ve play-off konusunda önemli bir adım attı.
Oynadığı son 4 karşılaşmada rakip kalelere sadece 3 gol gönderebilen Kahramanmaraşspor’da ise kötü gidişat sürdü. Ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlup olan Kırmızı Beyazlı ekip haftayı 31 puanda kapattı.
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