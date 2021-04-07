Galibiyet hasreti 5 maça çıktı!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 32’nci hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Ligin başarılı ekiplerinden Afjet Afyonspor’a konuk olan Kahramanmaraşspor, rakibine 4-1’lik skorla mağlup olarak üst üste 5’nci karşılaşmasından da sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Ligde 8 maçtır yenilmeyen Afjet Afyonspor’a galibiyeti getiren golleri 9’ncu ve 50’nci dakikalarda Erhan Şentürk, 62’nci dakikada Aykut Uluç ve 82’nci dakikada Cihan Özkara kaydetti. Kahramanmaraşspor’un golleri ise 90’ncı dakikada penaltıdan Burak Göksel ve 90+5'te Okan Yıldız'dan (K.K) geldi. Ev sahibi ekip, aldığı bu önemli galibiyetle puanını 53’e yükseltti ve play-off konusunda önemli bir adım attı.