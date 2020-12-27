Gaziantepspor durdurulamıyor
Süper Lig'de Gaziantep FK fırtınası sürüyor. 15. hafta maçında Sumudica'nın öğrencileri sahasında konuk ettiği güçlü rakibi Alanyaspor'u 3-1 yenerek yakaladığı çıkışı devam ettirdi.
Gaziantep FK ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 15. hafta maçında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 3-1'lik skorla Gaziantep FK oldu. Sumudica'nın öğrencileri üst üste dördüncü maçını da kazandı.
Ev sahibi takımın gollerini 9. dakikada Dicko, 29. dakikada Muhammet Demir ve 60. dakikada Alexandru Maxim atarken Alanyaspor'un golünü Vetrih 26. dakikada kendi kalesine attı.
Üst üste 4. galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 27 yaparak Alanyaspor ile eşitledi ve maç fazlasıyla Beşiktaş'ın önüne geçti.
Bu karşılaşma ile birlikte Alexandru Maxim bu sezonki gol sayısı 7'ye çıkarttı. Ancak yıldız futbolcu gördüğü sarı kart sonrası Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.
Sezona flaş giriş yapan Alanyaspor ise kazanamama serisini 3 maça çıkarttı.
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|13
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Altay
|15
|29
|4. Adana Demirspor
|15
|28
|5. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|6. Samsunspor
|15
|27
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Man City
|14
|26
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Chelsea
|15
|25
|8. Tottenham
|14
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|14
|21
|11. Leeds United
|15
|20
|12. Wolverhampton
|14
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Burnley
|14
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12