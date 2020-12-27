Gaziantepspor durdurulamıyor

Gaziantep FK ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 15. hafta maçında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 3-1'lik skorla Gaziantep FK oldu. Sumudica'nın öğrencileri üst üste dördüncü maçını da kazandı.

Ev sahibi takımın gollerini 9. dakikada Dicko, 29. dakikada Muhammet Demir ve 60. dakikada Alexandru Maxim atarken Alanyaspor'un golünü Vetrih 26. dakikada kendi kalesine attı.

Üst üste 4. galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 27 yaparak Alanyaspor ile eşitledi ve maç fazlasıyla Beşiktaş'ın önüne geçti.

Bu karşılaşma ile birlikte Alexandru Maxim bu sezonki gol sayısı 7'ye çıkarttı. Ancak yıldız futbolcu gördüğü sarı kart sonrası Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Sezona flaş giriş yapan Alanyaspor ise kazanamama serisini 3 maça çıkarttı.