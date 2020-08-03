Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

"Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım"

Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi.

Taraftarlara da seslenen Nobre, "Son dönemler çok iyi değildi, zorlu geçti. Taraftarın desteği çok önemli. Beraber güçlü olacağız. Gençlerbirliği her zaman iyi takım kurmuştur. Zor maçlar bizi bekliyor. Umarım eski Gençlerbirliği'ni taraftarlara gösteririz." ifadelerini kullandı.



Kendisi için futbolcunun yaşının önemli olmadığını vurgulayan Nobre, oyuncunun performansının daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: Mert Nobre'ye güvenimiz tam

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ise yaptığı açıklamada, Nobre'nin futbolculuğunda olduğu gibi uzun ömürlü ve başarılı bir teknik direktörlük kariyerine sahip olacağına inandığını belirterek, "Camiamıza yakışan, genç isimlere örnek olabilecek tecrübeli isimlere de rehberlik edebilecek bir kariyere sahip. Gençlerbirliği, altyapısından oyuncuları Türk futboluna kazandırdığı gibi genç teknik adamları da futbola kazandırdı. Mert Nobre de bunun yeni örneği olacak. Kendisine güvenimiz tam." dedi.

Nobre'nin ideallerini ve hayallerini bildiklerini kaydeden Cavcav, "Mert Nobre, bir sezon formamızı giymesine rağmen lider kişiliği ve karakteriyle ekibimize oyunculuğunun çok daha fazlasını katmış ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi isimlerden biri olmuştu. Mert Nobre’nin ideallerini, hayallerini biliyoruz. Yaptığımız görüşmede de buna bir kez daha şahit olduk. Nobre, duruşuyla yapacaklarıyla taraftarlarımızın gönlünü kısa sürede alacaktır. Taraftarımızdan ricam desteklerini takımımızdan ve hocamızdan eksik etmesinler, el birliğiyle başarılı günlerimiz için ilk adımlarımızı yeni teknik direktörümüzle birlikte atalım." ifadelerini kullandı.

Takımın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ve ekibine de kulübe yaptığı katkılar için teşekkür eden Cavcav, "Oturduk, anlaşamadık ve dostça yollarımızı ayırdık. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu sezon Süper Lig'e yükselen yeni takımlar ile Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlara da sağlıklı bir sezon diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.