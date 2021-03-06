Gol düellosunda kazanan Denizlispor!
Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan, Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmanın kazananı, 3-2'lik skorla Yukatel Denizlispor oldu.
Dakikalar 16'yı gösterirken, karşılaşmanın açılış golü Steve Mallan ile konuk ekipten geldi. Ev sahibi, 31. dakikada Rodallega'nın frikiğiyle eşitliği yakaladı.
İlk yarının son diliminde sahne alan Recep Niyaz, Yukatel Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.
Dakikalar 77'yi gösterirken Tetteh, fileleri havalandırarak mücadeleye 2-2'lik eşitlik getirdi.
Bu golden üç dakika sonra Sacko, güzel bir vuruşla bir kez daha yeşil-siyahlıları öne taşıdı.
Kalan sürede başka gol çıkmadı ve Yukatel Denizlispor, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla 24 puana ulaşan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, maç fazlasıyla 19. sıraya yükseldi. 31 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise, 13. sıradaki yerini korudu.
İki ekip arasında, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maç, 2-0'lik Yeni Malatyaspor üstünlüğüyle son bulmuştu.
DENİZLİSPOR 3 - 2 YENİ MALATYASPOR
GOLLER: 16' Mallan, 77' Tetteh (Yeni Malatyaspor) 30' Rodallega, 44' Recep Niyaz, 80' Sacko (Denizlispor)
İLK 11'LER!
DENİZLİSPOR: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sacko, Mesanovic, Rodallega.
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Wallace, Hafez, Hadebe, Mallan, Zeki, Acquah, Mustafa, Adem, Tetteh.
HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Denizli Atatürk
SAAT: 16.00
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