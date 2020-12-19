Göztepe sahasında yenildi

Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

SPOR 19.12.2020, 18:02
Göztepe sahasında yenildi

Süper Lig'in 13. haftasındaki GöztepeAtakaş Hatayspor'a 1-0 yenildi.

14. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Münir topu uzaklaştırdı.

24. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta ceza sahasındaki Alpaslan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Münir'in de dokunduğu top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

33. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Mame Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamlandı.

İki takım oyuncuları Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.

Son oynadıkları Süper Lig karşılaşmalarına göre ilk 11'lerinde dörder değişiklik yapan takımlardan Göztepe'de cezalı Murat Paluli ile sakatlığı bulunan Berkan Emir, Atakaş Hatayspor'da ise cezalı Gökhan Karadeniz forma giyemedi.

İkinci yarı

47. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Soner'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içinde Traore ile Yalçın Kayan'ın müdahale etmek istediği top Göztepeli savunmalı oyunculardan kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, Yalçın'ın topa elle dokunduğuna karar verip beyaz noktayı gösterdi. 

59. dakikada penaltı atışını kullanan Mame Diouf, takımını 1-0 öne geçirdi. 

79. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda, kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

86. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında topla bir süre ilerleyen Boupendza'nın çapraz pozisyonda attığı şutta top auta gitti. 

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

#Süper Lig #Göztepe #Atakaş Hatayaspor
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