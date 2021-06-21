Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaştığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki milli yıldız yaptığı açıklamada, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım" şeklinde konuştu.
SPOR 21.06.2021, 18:34
İtalya Serie A ekibi Milan'la başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Çizme'nin diğer güçlü ekibi İnter ile anlaştığını açıkladı.
"SALI GÜNÜ SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIM"
TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım." dedi. Hakan Çalhanoğlu'nun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçeceğini bildiren TRT SPOR Roma muhabiri Dündar Keşaplı, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğunu ifade etti.
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