Hatayspor, Denizli'de 3 puanı kaptı!

Süper Ligin 19. haftasında Yukatel Denizlispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi Hatayspor 2-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Muhammet kendi kalesine ve 78. dakikada Mame Diouf penaltıdan kaydetti.

Hatayspor'da Billong 84. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 31'e yükseltti. Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Denizlispor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Atakaş Hatayspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.