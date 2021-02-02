Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyon
Hatayspor-Fenerbahçe maçında ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası ev sahibi ekibin futbolcuları, hakeme penaltı itirazında bulundu.
SPOR 02.02.2021, 18:17 02.02.2021, 18:24
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin 1-0 önde kapattığı mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon çok tartışıldı.
ARSLANBOĞA DEVAM DEDİ
Ceza sahası içinde Caner Erkin'in müdahalesi sonrası yerde kalan Mame Diouf, penaltı bekledi.
Ancak karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa devam kararı verdi.
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