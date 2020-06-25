Hayak kırıklığı yarattı! Fatih Terim biletini kesti
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Jesse Sekidika, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşattı.
SPOR 25.06.2020, 15:06
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Süper Lig'in en pahalı takımı olan Galatasaray'ın kaderini sadece 125 bin Euro kazanan Jesse Sekidika çizdi.
Sıfır bonservisle geldiği Aslan'ın en düşük maliyetli ismi olan Jesse, Gaziantep maçında yaptığı penaltıyla belki de 50 milyon Euro'luk Devler Ligi gelirinin zora girmesine oldu.
Galatasaray'da geldiği günden bu yana Fatih Terim'in gözüne giremeyen Jesse ile yeni sezonda devam edilmeyecek. 23 yaşındaki isim kiralık olarak takımdan gönderilecek.
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