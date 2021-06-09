IFAB'dan yeni ofsayt kuralı
IFAB'dan yapılan açıklamada, bundan böye ofsayt kuralına omuzdan ele kadar olan bölümün dahil edilmediği ifade edildi.
SPOR 09.06.2021, 10:52 09.06.2021, 12:47
Futbol oyun kuralları belirleyicisi IFAB, ofsayt kuralıyla ilgili yapılan değişikliği kamuoyuna duyurdu.
OMUZDAN SONRASI BELİRLEYİCİ OLMAYACAK
Duyuruda, ofsayt belirleme sınırında revize yapıldığı belirtilerek bundan böyle ofsayt belirlenirken, koltuk altı bölümünün sınır olarak alınacağı ifade edildi.
Yapılan açıklamada, "Omuz, elle oynama kurallarına dahil değildir. Dolayısıyla omuz, vücudun nizami gol atabileceği bir parçasıdır ve bu nedenle ofsayt pozisyonu değerlendirilirken dikkate alınması gereken yerdir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklama ile omuzdan sonra ele kadar olan tüm bölümlerin ofsaytta belirleyici olmayacağı konusu netleşmiş oldu.
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