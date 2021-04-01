İspanya'dan Kosova'ya büyük saygısızlık!

İspanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Kosova'yı ağırladı.

İspanya karşılaşmaya Unai Simon; Marcos Llorente, Eric Garcia, Inigo Martinez, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Morata 11'i ile çıkarken, Kosova ise maça Ujkani; Hadergjonaj, Dresevic, Vojvoda, Aliti, Kokolli; Halimi, Kryeziu; Rashica, Celina; Muriqi ile çıktı.



Karşılaşmayı İspanya 3-1 kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Olmo, Torres ve Moreno atarken Kosova'nın tek sayısı ise Besar Halimi ile geldi.







Dün düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleti çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.



İSPANYA, KOSOVA'YI TANIMIYOR

İspanya, Kosova'yı devlet olarak tanımayan ülkeler bloğunda yer alıyor. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha González Laya ise bunun futbol maçı olduğunu, bir spor olduğunu, sorumlu olanın FIFA olduğunu ve maçın çerçevesini çizecek olanların da kurallar olduğunu açıklamıştı.







'BÜYÜK HARF' KRİZİ



Maçın resmi yayıncısı olan kanalda ise Kosova'nın kısaltmasının 'kos' olarak küçük harflerle yazılması ise sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkilerine neden oldu. İspanya Futbol Federasyonu da, maç anonsunda Kosova'nın adını küçük harflerle kullanmıştı.