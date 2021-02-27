İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu

Fenerbahçe'de yarın oynanacak Trabzonspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri devam eden Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Caner Erkin de kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:



"Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse"