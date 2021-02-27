İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu. Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
SPOR 27.02.2021, 18:36
Fenerbahçe'de yarın oynanacak Trabzonspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri devam eden Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Caner Erkin de kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:
"Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse"
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