İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonu Inter - Genoa başladı. Son şampiyon konuk ettiği rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaparken maça Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu damgasını vurdu.

İtalyan basını Hakan için, "En sükseli transfer" başlığını attı. Tutto Sport, "Hakan ve Dzeko ile Inter daha güzel" yorumunda bulundu.

GAZETELER ÖVGÜYLE BAHSETTİ

La Gazzetta dello Sport da "Genoa karşısında 4-0'lık galibiyet. Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Inter oyunuyla herkesi hemen ikna etti. Çalhanoğlu ve Dzeko, gecenin başrolündeydiler. Goller, San Siro'da taraftarlarla kutlandı." değerlendirmesi yapıldı.

Tuttosport gazetesi de "Lukaku da kim? Ama ne Inter" başlığıyla Inter'in Genoa'yı farklı mağlup edişini okuyucularına duyurdu.

La Gazzetta dello Sport, performansından ötürü 7,5 puan verdiği 27 yaşındaki milli futbolcu için "maçın en iyisi" seçerken, "Eski bir Milanlı'nın, Inter'de çıktığı ilk maçında ayakta alkışlanacak bir performansla başlangıç yapmasını hayal etmek zordur. Ama bu oldu. Bir gol attı, daha güzel olanı iptal edildi, Skriniar'a asist yaptı ve dahası…" ifadelerine yer verdi.

Milli futbolcu, 6. dakikada Milan Skriniar'ın attığı golün asistini yaparken, 14. dakikada ceza sahası dışından gönderdiği güzel şutla skoru 2-0'a getirdi.

Milano ekibinde 74' Arturo Vidal farkı 3'e çıkarırken, Hakan'ın golüne asist yapan Edin Dzeko 88'de perdeyi kapatan isim oldu: 4-0.

Haziran ayında Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Şampiyonası sonrası Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Maç sonrası Hakan Interli taraftarlardan büyük alkış aldı.