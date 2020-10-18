İzmir'deki müthiş maçta kazanan Fenerbahçe!

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başından sonuna kadar büyük bir heyecana sahne olan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada penaltıdan Jose Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise 34. (p) ve 63. dakikada penaltıdan Guilherme kaydetti.



Süper Lig'de oynadığı 5. maçında 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 11'e yükseltti; Göztepe ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.







GÖZTEPE 2-3 FENERBAHÇE



STAT: Gürsel Aksel



HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Serkan Çimen (xx)



GÖZTEPE: İrfan Can (xxx) - Murat (x), Atınç (xxx), Mihojevic (xx), Berkan (xx), Poko (x) (Dk. 56 Nwobodo x), Soner (xx) (Dk. 82 Mossoro x), Guilherme (xxx), Tripic (xxx) (Dk, 56 Ndiaye x), Halil (xxx), Ideye (xx)



FENERBAHÇE: Altay (xxx) - Nazım (xxx), Serdar (xxx), Tisserand (xxx), Caner (xxx), Gustavo (xxx), Ozan (xxxx), Sosa (xxxx) (Dk. 83 Mert Hakan), Pelkas (xxx) (Dk. 70 Sinan xx), Valencia (xx) (Dk. 57 Ferdi xx), Samatta (xx) (Dk. 70 Cisse x)



GOLLER: Dk. 26 (P) Sosa, Dk. 43 Serdar, Dk. 51 Pelkas (Fenerbahçe) - Dk. 34 (P) ve Dk. 63 Guilherme (Göztepe)



SARI KARTLAR: Gustavo, Altay, Serdar (Fenerbahçe) - Ideye, Nwobodo, Mihojevic (Göztepe)