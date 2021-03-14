Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın performansı ve takıma katkısı ile ilgili konuştu.

Klopp, Ozan Kabak'ın çok yetenekli olduğunu ancak takımdan tüm defansif sorunları çözebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Alman menajer açıklamasında, "Ozan oynadığı ilk andan beri hep iyi oynuyor. Şu ana kadar en iyi performansını gösterdi mi, muhtemelen hayır. Uyum sağlamaya devam ediyor, ondan çok memnunum. Herkes onun sadece 20 yaşında olduğunu biliyordu, inanılmaz bir yeteneği var" sözlerini kullandı.

"UYUM SAĞLAMASI ZAMAN ALABİLİR, BU NORMAL"

Ozan'ın Liverpool kadrosunda gelir gelmez direkt 11'de oynamak zorunda kalmanın zorluklarını yaşadığını belirten Klopp, "Van Dijk'ın yokluğunda 20 yaşında bir çocuk getiriyoruz ve herkes tüm sorunların bir saniyede çözülmesini istiyor. Bir yere uyum sağlamaya çalıştığınızda kendiniz olamazsınız. Uyum sağlamak ve kendiniz olmak ikisi bir arada biraz zaman alabilir, bu çok normal" diye konuştu.

Ozan Kabak Liverpool formasıyla bugüne kadar 4 Lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi.