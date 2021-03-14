Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki

Liverpool'un ligde oynayacağı Wolverhampton maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Jürgen Klopp, devre arasında transfer edilen milli futbolcu Ozan Kabak'ın adaptasyonu ile takıma olan katkısıyla ilgili herhangi bir problem görmediğini ve performansından memnun olduğunu söyleyerek eleştirilere tepki gösterdi.

SPOR 14.03.2021, 17:22
Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın performansı ve takıma katkısı ile ilgili konuştu.

Klopp, Ozan Kabak'ın çok yetenekli olduğunu ancak takımdan tüm defansif sorunları çözebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Alman menajer açıklamasında, "Ozan oynadığı ilk andan beri hep iyi oynuyor. Şu ana kadar en iyi performansını gösterdi mi, muhtemelen hayır. Uyum sağlamaya devam ediyor, ondan çok memnunum. Herkes onun sadece 20 yaşında olduğunu biliyordu, inanılmaz bir yeteneği var" sözlerini kullandı.

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor

"UYUM SAĞLAMASI ZAMAN ALABİLİR, BU NORMAL"

Ozan'ın Liverpool kadrosunda gelir gelmez direkt 11'de oynamak zorunda kalmanın zorluklarını yaşadığını belirten Klopp, "Van Dijk'ın yokluğunda 20 yaşında bir çocuk getiriyoruz ve herkes tüm sorunların bir saniyede çözülmesini istiyor. Bir yere uyum sağlamaya çalıştığınızda kendiniz olamazsınız. Uyum sağlamak ve kendiniz olmak ikisi bir arada biraz zaman alabilir, bu çok normal" diye konuştu.

Ozan Kabak Liverpool formasıyla bugüne kadar 4 Lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi.

#Liverpool #ozan #kabak #Futbol #jürgen #kloop
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Mart 2021
İmsak 05:18
Güneş 06:38
Öğle 12:47
İkindi 16:07
Akşam 18:45
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Ümraniye 26 37
10. Bandırmaspor 26 35
11. Bursaspor 25 34
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. Leicester City 29 56
3. M. United 28 54
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 27 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 27 38
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Levante 27 35
9. Celta de Vigo 27 34
10. Athletic Bilbao 27 34
11. Granada 26 33
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 26 22
20. Huesca 26 20