Kadıköy'deki derbide kazanan Galatasaray!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve averajla liderliğe yükseldi.
SPOR 06.02.2021, 21:03 06.02.2021, 21:43
Süper Lig'in 24. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.
75. dakikada Ozan Tufan'ın golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla Galatasaray 48 puana ulaştı ve averajla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe aynı puanla ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Karagümrük deplasmanına konuk olacak.
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