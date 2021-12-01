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Kadın Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsrail'i geriden gelerek yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında konuk ettiği İsrail'i 3-2 mağlup etti.

SPOR 01.12.2021, 09:41 01.12.2021, 09:43
Kadın Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsrail'i geriden gelerek yendi

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında İsrail'i konuk eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 2-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

İLK YARIDA 2-0 GERİ DÜŞTÜK

9. dakikada Türkiye ceza sahası içerisindeki karambol sonucu topla buluşan Hazan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

24. dakikada sol kanattan İsrail'in kullandığı serbest vuruşta topu ay-yıldızlılar uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Sofer, yaptığı etkili vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

44. dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Cohen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip İsrail 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDA MİLLİ TAKIM GERİDEN GELİP KAZANDI

58. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Yağmur Uraz'ın vuruşunda, kaleci Cohen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

71. dakikada ani gelişen Türkiye atağında ceza sahasına giren Birgül Sadıkoğlu, yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 1-2

90+3. dakikada Didem Karagenç'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Dilan Yeşim Taşkın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

90+6. dakikada Yağmur Uraz'ın ceza sahasında düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ebru Topçu, topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Mücadele, milli takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye: 3 - İsrail: 2

Stat: Mersin

Hakemler: Justina Lavrenovaite, Ieva Ramanauskiene, Gerda Eidinzonaite (Litvanya)

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri (Dk. 54 Ece Tekmen), Dilan Yeşim Taşkın, İlayda Civelek (Dk. 71 Didem Karagenç), Emine Ecem Esen, Miray Cin (Dk. 46 Birgül Sadıkoğlu), Ebru Topçu, Yağmur Uraz, Kezban Tağ, Ece Türkoğlu (Dk. 85 Kader Hançar), Elif Keskin

İsrail: Cohen, Sofer, Nakav, Achtel, Hazan (Dk. 79 David), Avital (Dk. 77 Shtainshnaider), Selimhodzic, Kuznezov, Sommer (Dk. 77 Sendel) , Awad (Dk. 88 Chitman), Elinav (Dk. 88 Ozel)

Goller: Dk. 9 Hazan, Dk. 24 Sofer (İsrail), Dk. 71 Birgül Sadıkoğlu, Dk. 90+3 Dilan Yeşim Taşkın, 90+6 Ebru Topçu (Penaltıdan) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 36 Hazan, Dk. 50 Awad, Dk. 67 Sofer, Dk. 80 Cohen (İsrail), Dk. 49 Dilan Yeşim Taşkın Dk. 89 Emine Ecem Esen (Türkiye)

#Kadın Milliler #Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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