Kahramanmaraş Büyükşehir BAL biletini aldı!

Karşılaşmada normal sürede müsabaka 1-1 tamamlanırken 30 dakikalık uzatmalarda 2 gol kayıt eden Büyükşehir Belediye Gençlikspor ATC Maraşspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçta; ATC Maraşspor’un 2 oyuncusu kırmızı kart görürken, 4 golün biri penaltıdan geldi. Büyükşehire galibiyeti getiren golleri Semih Kazancı, İsa Çiçek attı.