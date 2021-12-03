Kahramanmaraşspor Selim Çetinkaya’ya emanet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, son maçında Afyonspor'a 7-0 mağlup olmuştu. Farklı yenilgi sonrası Teknik Direktör Recep Aydemir’le yollarını ayıran Kahramanmaraşspor, Altyapı Teknik Direktörü Selim Çetinkaya gözetiminde Diyarbekirspor karşılaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraşspor, bu sezon 15’i lig, 1’i ise Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 16 resmi karşılaşmanın 15’ini kaybetti.