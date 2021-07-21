Kahramanmaraşspor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor!
Şehrimizi 2.ligde temsil eden Kahramanmaraşspor, 24 Temmuz Cumartesi günü top başı yapacak.
SPOR 21.07.2021, 16:46 21.07.2021, 17:19
Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Akdeniz Aslanları 2021-2022 sezonu öncesi 24 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde toplanarak çalışmalarına başlayacak.
Kulübün el değiştirip değiştirmeyeceği henüz netlik kazanmamışken mevcut yönetimle yeni sezona başlangıç yapılacak.
Mevcut yönetim geçtiğimiz sezon yeniden takımın başına getirilen Teknik Direktör Osman Bozkurt’la yeni sözleşme imzaladı.
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