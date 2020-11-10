Kahramanmaraşspor’un konuğu Sarıyer
Şehrimizi Misli.com 2.liginde temsil eden Kahramanmaraşspor yarın 12 Şubat Stadyumu’nda İstanbul temsilcisi Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta dokuzuncu hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak olan karşılaşmaların bir tanesi de 12 Şubat Stadı’nda yaşanacak. Kahramanmaraşspor, yarın saat 13.00’te kendi sahasında Sarıyer’i konuk edecek.
KAHRAMANMARAŞSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Yarın kendi sahasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Kahramanmaraşspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Sinan Yücer, hafta boyunca hazırlandıkları kritik karşılaşma öncesinde futbolcularına hem fiziken hem de ruhen yükleme yaparken, oyuncularından galibiyet için ellerinden geleni sahaya sürmeleri gerektiğini vurguladı.
SARIYER ÜSTÜN
Her iki takım bugüne dek birbirlerine 8 kez rakip olurken, bu maçların 6’sını Sarıyer kazanırken, bir karşılaşmadan ise Kahramanmaraşspor üstünlükle ayrılmayı başardı. Bunun yanında bir karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
HER İKİ TAKIMIN SON 5 KARŞILAŞMASI
Kahramanmaraşspor, ligde oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alırken, Sarıyer ise ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
MAÇ BİLGİLERİ
Tarih/Saat: 11.10.2020/13.00
Stat: 12 Şubat Stadı
Hakemler: Alim Kandemir (Orta hakem), Vural Gül (Yardımcı hakem), Vedat Hoşnam (Yardımcı hakem), Mustafa Hakan Belder (Dördüncü hakem)
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|8
|12
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|7
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|8
|11
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|8
|11
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|6
|11
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|10
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|7
|9
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|8
|9
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|8
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|8
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|7
|6
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|5
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|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
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|8
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|16
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|15
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|9
|15
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|8
|14
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|8
|14
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|9
|13
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|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
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|10
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|9
|9
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|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
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|8
|13
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|7
|12
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|8
|11
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|8
|11
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|10
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|10
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|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
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|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
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|9
|6