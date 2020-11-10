Kahramanmaraşspor’un konuğu Sarıyer

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta dokuzuncu hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak olan karşılaşmaların bir tanesi de 12 Şubat Stadı’nda yaşanacak. Kahramanmaraşspor, yarın saat 13.00’te kendi sahasında Sarıyer’i konuk edecek.

KAHRAMANMARAŞSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Yarın kendi sahasında Sarıyer ile karşılaşacak olan Kahramanmaraşspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Sinan Yücer, hafta boyunca hazırlandıkları kritik karşılaşma öncesinde futbolcularına hem fiziken hem de ruhen yükleme yaparken, oyuncularından galibiyet için ellerinden geleni sahaya sürmeleri gerektiğini vurguladı.

SARIYER ÜSTÜN

Her iki takım bugüne dek birbirlerine 8 kez rakip olurken, bu maçların 6’sını Sarıyer kazanırken, bir karşılaşmadan ise Kahramanmaraşspor üstünlükle ayrılmayı başardı. Bunun yanında bir karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

HER İKİ TAKIMIN SON 5 KARŞILAŞMASI

Kahramanmaraşspor, ligde oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alırken, Sarıyer ise ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

MAÇ BİLGİLERİ

Tarih/Saat: 11.10.2020/13.00

Stat: 12 Şubat Stadı

Hakemler: Alim Kandemir (Orta hakem), Vural Gül (Yardımcı hakem), Vedat Hoşnam (Yardımcı hakem), Mustafa Hakan Belder (Dördüncü hakem)