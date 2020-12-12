Kayseri'de golsüz beraberlik

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti.



Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor, 14 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez berabere kalan Kayserispor ise 1 maç eksiğiyle 10 puanla 17. sırada yer aldı.



Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.



AVCI İLE 2. BERABERLİK



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından 2. beraberliğini aldı. Bordo - mavililer, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu.



AFOBE YEDEK, EKUBAN İLERİ UÇTA



Karadeniz ekibinde geçtiğimiz hafta gösterdiği performansla eleştiri alan Benik Afobe, Kayserispor karşısında yedek kulübesinde maça başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Afobe'nin yerine ileri uçta Ekuban'ı tercih ederken, Diabate'ye ise kanatta görev verdi.







HES KABLO KAYSERİSPOR 0-0 TRABZONSPOR



STAT: Kadir Has



HAKEMLER: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen



HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behich, Fernandes (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk. 67 Muğdat Çelik)



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Pereira (Dk. 46 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate (Dk. 46 Afobe), Bilal Başaçıkoğlu (Dk. 68 Yusuf Sarı), Ekuban



SARI KARTLAR: Pereira, Bilal Başaçıkoğlu, Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)