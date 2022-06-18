Keita Balde'ye Galatasaray talip oldu

3 gol 2 asist
27 yaşındaki Keita Balde geçen sezon küme düşen Cagliari'nin formasıyla Serie A'da 26 maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.
Cagliari'den bedelsiz ayrılacak olan Senegalli forvet Keita Balde'ye Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi.
Mostafa Mohamed'in gitmek istemesi, Gomis'in yaşı nedeniyle tüm maçları kaldıramayacak olması sarı-kırmızılıları genç ve dinamik bir santrfor arayışına itti.
Kariyerinde Inter, Lazio, Monaco ve Sampdoria gibi takımlarda oynayan Senegalli oyuncunun 'küme düşme halinde serbest kalır' maddesi nedeniyle Cagliari'den ayrılacak olması sarı-kırmızılıların forvet adayları listesinin başına Keita Balde'yi yazmasını sağladı.
İspanya ve İtalya'dan başka teklifler de alan Balde'nin düşünmek için süre istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın da asıl teklifi yeni hocanın ardından yapması bekleniyor.
27 yaşındaki Keita Balde geçen sezon küme düşen Cagliari'nin formasıyla Serie A'da 26 maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.
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