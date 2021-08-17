Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao özür diledi!

"HER KARARA SAYGI DUYUYORUM"

Marcao'nun açıklamaları şöyle:

"Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve Galatasaray camiasından özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni istememenizi anlayışla karşılarım. Verilecek her karara saygı duyuyorum"

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihat Güman, Marcao hakkındaki ceza sürecini Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İşte Spor Hukuku Uzmanı Nihat Güman'ın Marcao yorumu...

"5 MAÇ CEZA ALABİLİR"

Marcao, takım arkadaşı Kerem'e önce kafa attı sonra da yumruklar savurdu. Burada cezanın tayininde önemli olan nokta saldırının varlığı ve sürekliliği... Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi gereğince Marcao'ya saldırıdan ceza verilebilir. Küfür varsa cezanın miktarında artış olabilir.

Marcao'nun en az 5 maç ceza almasını bekliyorum. Ceza en fazla 10 maça çıkabilir. Muhtemelen cezanın ortası bulunur. 7-8 maçlık bir ceza da olabilir. Hem kafa atması hem de yumruk atması eylemin devamlılığını işaret ediyor. Eylem sürekli olduğu için üst sınırdan ceza verilme ihtimali de var.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Giresunspor galibiyetinin ardından konuşan Fatih Terim, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması hakkında konuşmuştu. "Gerekeni yapacağız" diyen deneyimli hocanın açıklamları şöyleydi...

Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz.

Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Futbolda söylemler, eylemler çoktur. Biz bile oyunculara yükseliyoruz zaman zaman ama bunlar soyunma odasında olur, antrenmanda olur, çözülür. Bunlar hoş olmadı.

Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin.

Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız. Biz bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz.

Kimse merak etmesin. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek. Biz kararları, Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız.