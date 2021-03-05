Khabib Nurmagomedov: Fenerbahçe’den teklif aldım

Dağıstanlı eski karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, ringlerden emekli olmasının ardından futbolcu olarak yeni bir kariyer yapmak istediğini belirtti.

"Fenerbahçe teklif yaptı"

33 yaşındaki sporcu, “Dürüst olmak gerekirse farklı bir şey denemek istedim. Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir kulüp ve sonrasında Fenerbahçe teklif yaptı. Zlatan Ibrahimovic de Milan’a davet etti” şeklinde konuştu.

"Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim"

Futbolcu olabilmek için birçok önemli isimle konuştuğunu söyleyen Nurmagomedov, “Profesyonel futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Futbol, sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki; UEFA Başkanı Ceferin, PSG’nin sahibi Al Khaelifi ve Ronaldo” dedi.

Ünlü sporcu hayalindeki takımın Real Madrid olduğunu da sözlerine ekledi.