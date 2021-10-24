Maç sonucu: Fenerbaçe 1-2 Alanyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu

SPOR 24.10.2021, 19:56 24.10.2021, 21:12
Maç sonucu: Fenerbaçe 1-2 Alanyaspor

Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinden 3-1'lik yenilgiyle ayrılmasıyla birlikte 2 haftada toplamda 6 puan bıraktı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın 75. dakikada Alanyaspor Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertlilerde 80. dakikada Serdar Dursun durumu 1-1'e getirdi. 90+3. dakikada Alanyaspor Efekan ile 2-1 öne geçerken müsabaka da böyle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Trabzon yenilgisiyle birlikte 2 haftada 6 puan kaybetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan Pelkas'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
12. dakikada Alanyaspor hızlı atağa çıkarken Luiz Gustavo araya girdi ve topu kaptı. Seken topu alan Serdar Dursun'un ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı'da kontrol etti.
29. dakikada Marcel Tisserand'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Fatih Aksoy'un dokunuşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Pelkas topa vuramadı. Devamında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşunda kale önünde Diego Rossi'nün göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı çizgiden çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48' Nazım ve Milunovic girdikleri hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

70' Novais, Zajc'a yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - João Novais

75' GOL! Efecan sağ kanattan getirdiği topta pasını yerden kale önüne aktardı. Kale önünde Emre'nin yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Emre Akbaba
 

Nazım ıslıklandı!

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesinin 72. dakikasında oyundan alınan Nazım Sangare, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisinde gösterdiği performansıyla taraftarlar tarafından beğenilmeyen Sangare, 72. dakikada yerini Crespo'ya bırakırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.


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