Mesut Özil, Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin sürpriz bir konuğu oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuğu oldu.

Katarlılar, ülkeyi ziyaret eden Özil'in Katar Emiri Temim ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesaplarında yoğun şekilde paylaştı.

Özil, Katar'ı ziyareti sırasında ülkedeki birçok spor tesisinde incelemelerde bulunurken, başkent Doha'daki Aspetar Spor Hastanesi'ni de ziyaret etti.

SPONSORLUK ANLAŞMASI İÇİN GİTTİ

Özil daha önce basına yaptığı açıklamada, 2020 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinden gurur duyduğunu söylemişti.

Liglerin araya girmesiyle Katar'a giden Mesut Özil'in neden gittiği taraftarlar tarafından sorgulanıyordu.

Edinilen bilgilere göre; Mesut Özil bazı sponsorluk anlaşmaları için Katar'ın yolunu tuttu.