Mesut Özil, Türkiye'de futbol kulübü satın alıyor!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mesut Özil’in 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Çorum FK’yı almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Çorum FK’ya Mesut Özil’in yanı sıra Göztepe’nin de talip olduğu öğrenildi. Çorum FK Başkan Fatih Özcan'ın görevini bıraktığını açıklamasının ardından bu gelişmeler yaşanmaya başladı.

ALT LİGLERE YATIRIM YAPIYOR

Mesut Özil 3 yıl önce Devrek Belediyesi ile iletişime geçerek Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Devrek Belediyespor’a tesis kazandırmak için hamle yapmıştı.

Tesisler bitme aşamasına gelirken önümüzdeki sezon Devrek Belediyespor inşası biten tesislerine taşınacak.

İRFAN'DAN BİLGİ ALDI

Öte yandan Mesut Özil Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Çorumlu İrfan Can Kahveci'den bilgi aldığı kaydedildi.

GÖZTEPE DE TALİP

Timetürk'te yer alan habere göre; Çorum Futbol Kulübü'ne Süper Lig ekiplerinden Mehmet Sepil'in başkanlık yaptığı Göztepe'nin de talip olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü yıldızın bu yatırımındaki rakibi İzmir kulübü olacak.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

"Mesut artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Hepimiz Mesut'un neler yapabileceğini biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Onun da ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekiyor."