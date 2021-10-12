Milli Takım son nefeste 3 puanı aldı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Letonya ile Türkiye, karşı karşıya geldi. Mücadele Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
1'Maç başladı
7. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Roberts Savalnieks'in ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Antonijs Cernomordijs'in, arka direkte yaptığı vuruşta Merih Demiral son anda çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.
18. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Merih Demiral'ın arka direkten vuruşun top auta gitti.
33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top savunmadan döndü.
34. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıtı.
45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı
48. dakikada Roberts Savalniek'in sağ kanattan orasında ceza sahasın içinde topla buluşan Uldrikis'nin vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.
56. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Roberts Savalnieks'in ceza alanına gönderdiği ortasında top Zeki Çelik'in kontrolünde auta gitti.
51. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
70. dakikada Roberts Savalnieks'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'ın kale önünde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0
76. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
80. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.
90+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
90+5. dakikada Kaspars Dubra'nın ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ı düşürmesi sonrası VAR'a giden hakem Andreas Ekberg penaltı noktasını gösterdi.
90+8. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Daugava
Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg
Letonya: Roberts Ozols, Kaspars Dubra, Antonijs Cernomordijs, Eduards Emsis, Roberts Savalnieks, Raivis Jurkovskis, Alvis Jaunzems (Daniels Ontuzans dk. 73), Arturs Zjuzins (Igors Tarasovs dk. 60), Roberts Uldrisis (Martins Kigurs dk. 60), Vladislavs Gutkovskis (Raimonds Krollis dk. 81 ?), Andrejs Ciganiks
Yedekler: Krisjanis Zviedris, Rihards Matrevics, Vladislavs Sorokins, Marcis Oss, Aleksejs Saveljevs, Kriss Karklins, Elvis Stuglis, Vladislavs Fjodorovs
Teknik Direktör: Dainis Kazakevics
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Rıdvan Yılmaz dk. 65), Berat Özdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü (Serdar Dursun dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 74), Burak Yılmaz
Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Berkan Kutlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Goller: Merih Demiral (dk. 70 k.k.) (Letonya), Serdar Dursun (dk. 76), Burak Yılmaz (dk. 90+8 pen.) (Türkiye)
Sarı Kartlar: Jaunzems, Andrejs Ciganiks, Igors Tarasovs (Letonya), Burak Yılmaz (Türkiye)
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