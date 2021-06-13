Milli Takım'da iki isim sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı!

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Çağlar Söyüncü, tedbir amaçlı idman yer almadı.

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile mücadele verecek olan Milliler, çalışmalarını sürdürdü.

Neftçi Bakü Stadı'da yapılan antrenmanda, İtalya maçı sonrasında sol arka alt adalesinde sertleşme oluşan Umut Meraş ile birlikte Çağlar Söyüncü tedbir amaçlı yer almadı.

İki futbolcu da salonda çalışırken Galler karşılaşmasında oynamalarına engel bir durum bulunmadığı öğrenildi.