Milliler açılış maçında İtalya'ya kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda turnuvanın ev sahiplerinden İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-0 kaybeden Türkiye, turnuvaya mağlubiyetle başladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya, maçın ilk yarısında önemli pozisyonlar buldu. İlk yarıda savunmada kalan Türkiye, İtalya'ya karşılık veremedi. İtalya'nın şutlarını önlemeyi başaran Uğurcan Çakır ilk yarının 0-0 bitmesinde önemli rol oynadı.
Mücadelenin ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren İtalya, 53. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra 66. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada Insigne ile 2 gol daha bulan İtalya sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İtalya ilk maçın ardından puanını 3'e çıkararak avantaj yakalarken sıfır puanda kalan Türkiye umutlarını bir sonraki maçlara taşıdı.
Türkiye bir sonraki maçta Bakü'de Galler ile karşılaşacak. İtalya ise yine Roma'da İsviçre ile oynayacak.
TÜRKİYE 0 - 3 İTALYA
GOLLER:
️53' Merih Demiral (KK)
️66' Ciro Immobile
️79' Insigne
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
İTALYA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.
HAKEM: Danny Makkelie
STAT: Roma Olimpiyat
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