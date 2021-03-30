Milliler Letonya karşısında üstünlüğünü koruyamadı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

SPOR 30.03.2021, 23:47 30.03.2021, 23:52
Milliler Letonya karşısında üstünlüğünü koruyamadı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

İlk yarı

2. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Karaman, yerden ve düzgün bir vuruşla topu yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Çağlar Söyüncü, rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, pasını ceza sahası içine koşu yapan Kenan Karaman'a verdi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Kenan'ın uzak köşeye vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kaleci Steinbors topu kontrol etti.

24. dakikada soldan Ciganiks'in kullandığı kornerde Cernomordijs'in kafayla indirdiği top altıpas gerisindeki Uldrikis'te kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda araya giren ay-yıldızlı savunma oyuncuları mutlak bir tehlikeyi önledi.

33. dakikada A Milli Takım, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in çıkardığı sert şutta savunmanın da müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti. Caner'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın kafayla ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu. Yerden giden ve kalabalık oyuncu grubunun arasından geçen top ağlarla buluştu: 2-0.

35. dakikada Letonya farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Jurkovskis, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır ve savunmayı geçen topa arka direkte Savalnieks vurdu. Meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak ağlara gitti: 2-1.

37. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk 11'de 2 değişiklik

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, Norveç ile İspanya'da oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ın yerine Ozan Kabak ve Caner Erkin'e ilk 11'de şans verdi.

Şenol Güneş, Letonya karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Kökçü, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Umut Meraş, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Deniz Türüç, Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ise yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı statta izledi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan statta izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip ediyor.

Kadroya dün dahil edilen üç isim yedekler arasında yer aldı

A Milli Takım kadrosuna dün dahil edilen üç oyuncu yedekler arasında yer aldı.

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan, Şenol Güneş'ten forma şansı bekledi.

#A Milli Futbol Takımı #2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri #Letonya
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