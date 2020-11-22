MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SPOR 22.11.2020, 22:37
MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile yönetim kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

#mke ankaragücü #Fuat Çapa
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