Mostafa Mohamed'in bonservisi alınıyor
Galatasaray’da ayrılığı direkten dönen Mostafa Mohamed ile ilgili tüm düşünceler revize edildi. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini satın alma kararı aldı.
Mostafa Mohamed, hatasını kabul edip toparlanma sözü verirken, idman biter bitmez Florya’dan ayrılmak yerine ekstra çalışmalara imza attı.
EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU DA GETİRDİ
Mohamed, yalnız yaşamak yerine doğum yapan eşini, bebeğini ve annesini İstanbul’a getirdi.
Bu değişim ile ekstra çalışmalar meyvesini verdi ve Rize’de 2 gol kaydetti.
BONSERVİSİ ALINIYOR
Bilindiği üzere kötü performans nedeniyle sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini satın almaktan vazgeçmişti.
31 Aralık’a kadar opsiyonu elinde bulunduran Galatasaray, dönüş sinyalleri veren Mohamed'in performansının aynı şekilde devam etmesi halinde genç golcünün bonservisini 4 milyon dolara Zamalek'ten satın alacak.
"ALLAH'IN İZNİYLE DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ
Mostafa Mohamed de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Bu sezon formumda biraz düşüş oldu, iki sakatlık geçirdim. Geçen sezon daha başarılıydım. Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim." diyerek umutlu konuşmuştu.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1