Mostafa Mohamed'in bonservisi alınıyor

Mostafa Mohamed, hatasını kabul edip toparlanma sözü verirken, idman biter bitmez Florya’dan ayrılmak yerine ekstra çalışmalara imza attı.

EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU DA GETİRDİ

Mohamed, yalnız yaşamak yerine doğum yapan eşini, bebeğini ve annesini İstanbul’a getirdi.

Bu değişim ile ekstra çalışmalar meyvesini verdi ve Rize’de 2 gol kaydetti.

BONSERVİSİ ALINIYOR

Bilindiği üzere kötü performans nedeniyle sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini satın almaktan vazgeçmişti.

31 Aralık’a kadar opsiyonu elinde bulunduran Galatasaray, dönüş sinyalleri veren Mohamed'in performansının aynı şekilde devam etmesi halinde genç golcünün bonservisini 4 milyon dolara Zamalek'ten satın alacak.

"ALLAH'IN İZNİYLE DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Mostafa Mohamed de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Bu sezon formumda biraz düşüş oldu, iki sakatlık geçirdim. Geçen sezon daha başarılıydım. Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim." diyerek umutlu konuşmuştu.