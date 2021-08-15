Murat Sancak: Eskiden Fenerbahçe taraftarıydım

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe ile Süper Lig'in açılış haftasında oynayacakları maç öncesinde Beyaz TV'ye konuştu.

“ESKİDEN FENERBAHÇE TARAFTARIYDIM”

Eskiden Fenerbahçe taraftarı olduğunu kaydeden Sancak, "Fenerbahçe'yi eskiden severdim. Ben eskiden Fenerbahçe taraftarıydım. Şimdi iliklerimize kadar Adana Demirsporluyuz. Fenerbahçeliler kusura bakmasın, inşallah yeneceğiz" dedi.

“AZ DAHA MESSI’YE TEKLİF YAPACAKTIK”

Balotelli'nin çok önemli bir transfer olduğunu vurgulayan başkan, "Balotelli transferi marketing açısından çok önemli. Ondan sonra birçok futbolcu gelmek istedi, önemli iş yaptık. TFF'nin bize ekstra para vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Messi'ye teklif yapmanın kıyısından döndüklerini belirten Murat Sancak, "Az daha Messi'ye teklif yapacaktık. Metin Korkmaz, 'Abi gel Messi'ye teklif yapalım. 15 milyon teklif edelim' dedi. 'Peki ya kabul ederse' diye yanıt verdim. Sonuçta limit var." diye konuştu.