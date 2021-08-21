Nwakaeme tam 12 kez çalımladı! Jose Mourinho'yu çileden çıktı
Trabzonspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Roma'nın sağ beki Rick Karsdorp'u adeta hayata küstürdü. Hollandalı futbolcu, Nwakaeme'den maç boyunca tam 12 kez çalım yedi. Mourinho kenarda çılgına döndü. Nwakaeme 6 kez de kaleyi yoklamasına rağmen son vuruşlarda başarısız oldu.
SPOR 21.08.2021, 12:10
Bordo-Mavililer, Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya 2-1 kaybetti ama oynadığı futbolla tam not aldı. Özellikle Nwakaeme, Roma'nın sağ kanadını perişan etti. Ama tecrübeli kanat oyuncusu bitiricilikte o kadar başarılı değildi.
ÇALIM ÜSTÜNE ÇALIM
Nwakaeme, Hollandalı sağ beki maç boyunca tam 12 kez çalımladı. Mourinho da aksayan oyuncusunun sürekli aynı hataya düşmesiyle kenarda çılgına döndü. Ama kaleci Patricio başarılıydı.
6 KEZ YOKLADI
61saat'in aktardığı istatistiklerde Nwakaeme'nin 6 kez kaleyi yokladığı, 5'inde çerçeveyi bulmasına rağmen kaleci Patricio'yu geçemediği belirtildi. İtalyan basınına göre Nwakaeme, Zaniolo ile birlikte maçın yıldızı olarak gösterildi.
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