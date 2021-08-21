Nwakaeme tam 12 kez çalımladı! Jose Mourinho'yu çileden çıktı

Bordo-Mavililer, Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya 2-1 kaybetti ama oynadığı futbolla tam not aldı. Özellikle Nwakaeme, Roma'nın sağ kanadını perişan etti. Ama tecrübeli kanat oyuncusu bitiricilikte o kadar başarılı değildi.

ÇALIM ÜSTÜNE ÇALIM

Nwakaeme, Hollandalı sağ beki maç boyunca tam 12 kez çalımladı. Mourinho da aksayan oyuncusunun sürekli aynı hataya düşmesiyle kenarda çılgına döndü. Ama kaleci Patricio başarılıydı.

6 KEZ YOKLADI

61saat'in aktardığı istatistiklerde Nwakaeme'nin 6 kez kaleyi yokladığı, 5'inde çerçeveyi bulmasına rağmen kaleci Patricio'yu geçemediği belirtildi. İtalyan basınına göre Nwakaeme, Zaniolo ile birlikte maçın yıldızı olarak gösterildi.