Ozan Tufan kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor

Türkiye'nin, Norveç karşısında ilk golünü atan Ozan Tufan milli forma altında 8. golüne imza atmış oldu. Bu sezon Fenerbahçe'de 10 gole katkı yapan 1995 doğumlu oyuncu kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşıyor.

GEÇEN SEZONU 7 GOLLE KAPATMIŞTI

Ozan Tufan, geçen sezon Süper Lig'de 6 gol atıp 5 asist yaparken Andorra karşısında 1 gol atmıştı. Ozan Tufan 2014-15 sezonunda ise Bursaspor forması altında Süper Lig'i 3 gol-7 asist ile tamamlamıştı